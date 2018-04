Benefician al agro las precipitaciones

Campesinos del municipio una vez más recibieron con beneplácito las precipitaciones pluviales que ayudarán a un buen crecimiento los plantíos de sorgo aún cuando ya no se pueda recuperar el 30 por ciento de las siembras que quedaron siniestradas por la sequía.

Las lluvias siempre son bienvenidas sobre todo para el agro y la ganadería porque además ayudan a disminuir las plagas que generalmente aparecen en los sembradíos, según dijo Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario.

A quienes son productores pecuarios en ganado mayor o menor también les favorece la humedad porque contribuye al renacimiento de los pastizales, el monte así como las nopaleras que son el alimento natural de los animales.

Comentó que en cuanto a las hectáreas que padecieron por falta de agua y que de hecho no producirán nada o casi nada, no podrán salvarse y en esos casos no es costeable trillar porque costará más pagar por el servicio que lo que le quede al ejidatario por la venta del poco grano que se produzca.