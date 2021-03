Según cifras federales, podría tratarse de al menos 18 mil presos. "Cuando por la entrada en vigor del presente decreto se desprendan beneficios para personas procesadas o sentenciadas por delitos contra la salud, asociados al cannabis, los directamente interesados, sus representantes legales, o sus familiares, podrán promover tales beneficios. De oficio lo hará el Órgano de Prevención y Readaptación Social de competencia federal", señalan los artículos transitorios. José Luis Musi, ex titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, indicó que el grueso de las personas que podrían ser liberadas con la nueva ley se encuentra recluida en penales estatales y municipales.

Noticia Relacionada Beneficia ley de mariguana a 6 de cada 10 acusados

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza explicó que, de acuerdo con las cifras que dio el Gobierno durante el análisis de la legislación, se estima que el 10 por ciento de los reclusos federales están procesados o sentenciados por delitos relacionados con el cannabis por el tema de posesión o delito conexo.

"El problema es que se sigue tipificando la portación de mariguana arriba de 200 gramos, entonces, en lugar de sembrar 20 gramos a los portadores, los policías van a sembrar 200 gramos, van a sembrar ya no una bolsita, sino una bolsota, el tema no está resuelto, los diputados no lo resolvieron", consideró el legislador. Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), consideró que la nueva ley sí permitirá importantes beneficios para liberar reclusos, y aclaró que eso no significa que saldrán libres los grandes capos del narcotráfico.

"Los delincuentes importantes no serán beneficiados, no van a liberar a quienes hayan cometido delitos de otro tipo, sólo serán beneficiadas aquellas personas que hayan cometido delitos relacionado con el cannabis, y que ahora ya no serán delitos, principalmente los que hayan cometido por posesión simple, esos serían los principales beneficiarios", detalló. A decir del diputado de Morena Javier Hidalgo, la liberación de 18 mil personas podría beneficiar principalmente a campesinos.

"La ley va a significar la liberación de 18 mil personas que están en este momento recluidas por haber portado menos cantidad de mariguana en su vida, va a significar la liberación de campesinos, gente que producía esto por necesidad. Este es un gran significado, esto que hoy estamos haciendo, tiene una repercusión inmediata", explicó Hidalgo Ponce en el debate del dictamen.