Beneficia Covid a casas de empeño

Tampico, Tam.- Las Casa de Empeño se han convertido en las más beneficiadas con la pandemia del Coronavirus, pues la gente al no tener trabajo, recurre a estos negocios para dejar sus pertenencias en prenda; a final de cuenta, no las recuperan y son vendidas al mejor postor. La regidora presidenta de la comisión de Bienestar Social, Guadalupe Frías Maldonado, señaló que en el año que se tienen en cuarentena, las familias recurren más a los apoyos de gobierno, pues entran en desesperación por no tener recursos para la manutención.

Indica que al no tener otra opción, van a las casas de empeño y entregan en prenda los artículos que con mucho sacrificio habían adquirido.