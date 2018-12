Beneficia a paisanos ampliación de ´cupo´. Sube de 12 a 24 vehículos importados por día

Para poder importar un auto hasta antes de que nos ampliaran, en algunos casos se tenían que esperar hasta un mes para poder realizar dicho trámite . Tomás Cantú González, importador de autos usados

Matamoros, Tam.- La ampliación del número de trámites en la importación de autos usados por lade Matamoros viene a favorecer a los paisanos y connacionales que cruzan a diario por esta zona del país.

Tomás Cantú González, importador de autos usados, manifestó que se está tratando de volver atraer a esta población que se ha fugado a Nuevo Laredo o Reynosa a consecuencia de los cupos que existían en esta ciudad.

"Al darse cuenta que solo teníamos 12 autos para importar diariamente en esta localidad, es que los connacionales preferían cruzar por otras ciudades, pero ahora ya contamos por lo menos con 24, no es mucho, pero ya pueden obtener un servicio más viable y rápido", dijo.

Recordó, "para poder importar un auto hasta antes de que nos ampliaran, en algunos casos se tenían que esperar hasta un mes para poder realizar dicho trámite, lo cual no era nada favorable para los paisanos".

Comentó que ahora que se amplió un poco más el cupo, es momento de volver atraer a este tipo de personas, sobre todo, haciéndoles saber que al momento de llegar a México por Matamoros, es más cercano a cualquier otro estado de la república al cual se dirijan.

Destacó que lo ideal es que no haya cupo, ya que no esta establecido en el decreto, mucho menos en las reglas, recordando que anteriormente llegábamos a modular hasta mil 500 autos en un día, no se tiene que limitar a ciertas cantidades como sucede en la actualidad.

Agregó que ahora que se amplió un poco, se espera que con este nuevo gobierno federal haya más cupo, pero además que bajen los precios de la importación, mismos que siguen estando sumamente elevados.