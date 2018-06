Benedict Cumberbatch, ayuda a repartidor al que le querían robar bici

El papel de héroe de la pantalla de Benedict Cumberbartch parece reflejarse ahora en la vida real. El actor, que da vida a Sherlock Holmes en la serie homónima y al Doctor Strange en la saga de Marvel, ha salido en defensa de un repartidor en una calle de Londres: para más señas, justo al lado de la célebre Baker Street, el hogar del detective Holmes.

La noticia la ha dado el diario británico The Sun, que relata cómo el actor y su esposa, Sophie Hunter, se desplazaba por las calles de Londres con un coche de Uber cuando vio que un repartidor de la empresa Deliveroo estaba siendo asaltado por cuatro personas, que incluso le pegaban en la cabeza con una botella. Al parecer, los atacantes querían quedarse con la recaudación y con la bicicleta del joven.

El conductor del coche que llevaba a Cumberbatch y a Hunter no ha querido quedarse al margen de la épica del asunto, y ha declarado al Sun que "el ciclista puede considerarse afortunado: Cumberbatch es todo un héroe". Según ha explicado el chófer, Manuel Dias, de 53 años, estaba llevando a la pareja a un club, pero no les había identificado en un primer momento. "Giramos por Marylebone High Street y vimos a cuatro tipos a empujones con un ciclista de Deliveroo. Mi pasajero saltó del coche, corrió y trató de separar a los hombres. Ellos se giraron hacia él y las cosas parecían ir a peor, así que me uní a ellos. Se quedó en la calle gritándoles: 'Dejadle sólo'. Entonces reconocí que era Benedict. Ahí todo se volvió un poco surrealista. Ahí estaba Sherlock Holmes luchando contra cuatro atacantes a la vuelta de la esquina de Baker Street".

Según el conductor, Cumberbatch actuó de un modo "muy valiente" y no salió herido. También cree que los atacantes reconocieron al actor y eso les dio otro motivo para huir.

Por el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo ha hecho ha sido Deliveroo, que ha querido agradecer con un mensaje en Twitter la actuación del actor.

"Gracias, Benedict Cumberbatch, por tu valiente actuación. Los conductores de Deliveroo son héroes: su seguridad es nuestra prioridad y cualquier forma de violencia contra ellos es totalmente inaceptable. Así que de parte de todos en Deliveroo: gracias", destacó la empresa.