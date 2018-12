Benedetto desea una final en paz

Madrid, España

El delantero del equipo argentino Boca Juniors, Darío Benedetto, deseó que sea una final pacífica en el Estadio Santiago Bernabéu y que en Argentina se haya aprendido sobre los hechos violentos que recibieron sus compañeros.

Después de su primer entrenamiento en la Ciudad del Futbol de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Benedetto expresó que se pueda tener una final en paz, que se logré un espectáculo y que en su país haya paz, que la necesitan.

"Ojalá que sea para tener una final que sea un espectáculo, tenerla en paz y que aprendan de verdad en Argentina que nos está haciendo mucha falta", declaró el delantero ex americanista.

Por otra parte, puntualizó que la semana pasada fue muy complicada para ambos equipos, estaban a la espera de ver si se autorizaba el juego o no y que se manejó de manera equivocada la situación; destacó que la victoria ante Independiente, en la Superliga argentina, sirvió para regresar a la senda del triunfo y olvidar lo sucedido con la final.

"La semana anterior fue muy dura para todos, para los jugadores de River lo mismo. Estábamos esperando si se jugaba o no, nos estaban volviendo locos. Lo que pasó respecto a que si se iba a jugar o no fue vergonzoso, sobre todo para el jugador, y ojalá que no falle.

El partido contra Independiente sirvió para volver al triunfo y borrar toda esa semana", explicó a los medios internacionales.

El equipo de Boca se prepara para jugar el segundo partido de la gran final de la Copa Libertadores y poder ser el representante de la Confederación Sudamericana de Futbol en el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará a partir del 12 de diciembre, el marcador global es 2-2 con River Plate.