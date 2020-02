Para su nueva producción discográfica, que hoy sale a la venta, Eugenia León estuvo "bendita entre los norteños".

La cantante gritó ayer A Los 4 Vientos por tierras regias todos los detalles del álbum que grabó en Monterrey Sound de Abelardo Leal en complicidad con Lalo Mora, Javier Ríos, líder de Invasores de Nuevo León; Pepe Elizondo, integrante del grupo Pesado, y Gera y Checo Razo, del grupo Los Tercos.

Aunque el "amorío" de la artista con la música norteña no es de ahora, sino de muchos años atrás porque ya había grabado dos discos de éste género, aseguró que A Los 4 Vientos representa "un momento histórico" en su carrera. "Me siento la reina ¡imagínense! (rodeada) de hombresones, unos artistas y unas personas increíbles, cálidas", comentó la artista

"Yo soy una gente que nació en Tlalnepantla, Estado de México, y aunque me fui jovencita, tengo mi alma provinciana y mi alma de mujer de pueblo y eso me enorgullece muchísimo". La característica de esta producción es que está dividida en dos discos, uno con seis temas de corte ranchero y otro de ritmo norteño.

GRANDES DUETOS

Junto a Pepe Elizondo grabó "Mi Funeral"; con Lalo Mora cantó "El Hombre Que Más Te Amó," y con Javier Ríos hizo dueto en "Le Perdí el Gusto al Respiro". Incluyó también "Te Hubieras Ido Antes", "Tierra Mala" y "Ánimas que no Amanezca". Algunos de los temas rancheros que grabó son "A los Cuatro Vientos", "Me Voy a Quintar de Enmedio", "Frente a Frente" y "No Volveré".

Es importante destacar que todos los temas seleccionados para esta producción destacan por ser de desamor.

"Hay un tema para las mujeres por el lado ranchero, uno sierreño, además de temas tradicionales y de autores contemporáneos. Es mi mero mole, me encanta, me fascina".

Unir su voz a la de Eugenia León significó para Javier Ríos una experiencia que dijo, será inolvidable.

Pepe Elizondo confesó por su parte ser admirador de la artista, con quien ha estrechado lazos de amistad y hasta la llama "comadre".

Cuando escuchó "El Hombre Que Más Te Amó" con Eugenia, para Lalo Mora resultó increíble.