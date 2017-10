´Bendicen´ cristianos cacería anti-corrupción

Cd. Victoria, Tam.- El pastor de la iglesia cristiana y evangélica ´Luz para las Naciones´, Luis Armando González Isas, calificó como positiva la política anticorrupción del gobierno estatal tras la promulgación en julio del Sistema Estatal Anticorrupción y los recientes casos en investigación que involucran al exgobernador Eugenio Hernández Flores, o a dos exfuncionarios de la administración municipal de Gustavo Torres Salinas en Tampico.

"Nosotros somos muy respetuosos al opinar si es o no es, nosotros no estamos para juzgar, la posición pastoral que nosotros estamos manejando es que no podemos emitir un juicio hasta que no sea dictaminado realmente por un juez", aclaró en el caso directo del exgobernador el cual se encuentra recluido en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria desde el 6 de octubre.

En el caso del municipio de Tampico los dos exfuncionarios municipales son investigados por el probable delito de Ejercicio Indebido de Funciones Públicas mientras que el exgobernador de Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

"Nosotros creemos mucho en el gobernador, nosotros creemos mucho en el Gobierno, en las instituciones, y si se están apegando a derecho y se están haciendo aprehensiones pues son decisiones gubernamentales y yo creo que el pueblo está viendo cambios, está viviendo momentos que jamás se habían vivido".