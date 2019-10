"Bendicen" clínica que practica abortos en McAllen

McAllen, TX.- Grupos de defensa del aborto y líderes religiosos dieron su bendición a una clínica donde se ofrecen dichos servicios en la ciudad fronteriza de McAllen.

Uno de estos grupos, Just Texas y Catholics for Choice se hicieron presentes en el centro médico Whole Woman´s Health, y con pancartas y mensajes de apoyo demandaron que las mujeres tengan acceso a la salud reproductiva así como también al aborto.

El evento contó con activistas abortistas y diversos líderes, quienes dijeron que estas "bendiciones" confirman "la santidad del trabajo que hacemos".

