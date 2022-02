Bendecido en pandemia

"Claramente son tiempos terribles, pero de hecho, sorprendentemente, he tenido una pandemia bastante buena, me casé y pude filmar proyectos geniales, entonces increíblemente ha estado todo muy bien", explica Harbour en entrevista por video.

Con una trayectoria de más de dos décadas en la industria, Harbour ha probado que su camaleónico talento puede llevarlo a hacer de todo, desde enamorar a su audiencia como una bestia en Hellboy, hasta conmoverla con el enorme corazón de su personaje Jim Hopper, quien se esconde detrás de su coraza de policía amargado en Stranger Things. También sorprendió a sus seguidores al entrar al universo de Marvel como Guardián Rojo en Viuda Negra, todos personajes que han elevado su fama y cambiado su vida por completo.

"Amo todo lo que está sucediendo, mi vida ha sido muy bendecida por todo esto, nunca lo habría imaginado, fue hace seis, siete años, que Hopper llegó a mi vida y me permitió tener una voz más fuerte. Nunca pensé que pasaría, realmente creí que estaba demasiado viejo para tener una carrera por la que alguien se preocupara.

"Y yo estaba bien con eso porque, de verdad, me encanta actuar simplemente porque amo hacerlo, pero el hecho de que la gente haya conectado tanto con estos roles me hace sentir muy agradecido y muy feliz", aseguró el neoyorquino de 46 años.

A la espera de la llegada de la cuarta temporada de Stranger Things a mediados de este año, donde su personaje Hopper será uno de los ejes centrales, y el estreno de su próximo filme We Have a Ghost, de Netflix, que protagonizará junto a Jennifer Coolidge, Anthony Mackie y Tig Notaro, el actor no tiene mayor ambición que la de seguir disfrutando su carrera.

"Para mí el sueño se centra en seguir trabajando en lo que amo y continuar explorando, porque mientras más voy creciendo y atravesando por distintas etapas de mi vida, ahora que estoy casado y con hijos, más quiero indagar en mis preocupaciones, miedos, esperanzas, la belleza y la tragedia de cualquier cosa que venga en mi vida y también con mi trabajo.

"Entonces sólo quiero seguir haciendo lo que hago en el nivel en el que lo hago y continuar aprendiendo", sostuvo.

ASÍ LO DIJO

"Tener esa versatilidad de personajes que me han tocado gracias a mi trabajo ha sido maravilloso, no creo que podría aspirar a más, estoy sumamente feliz y agradecido con todo lo que ha llegado".

David Harbour, actor