Bendecida por volver

Ciudad de México.

Hace algunos días la actriz Rebecca Jones subió a su cuenta de Instagram una foto muy significativa para ella, donde muestra un antes y un después de sí misma, después de su lucha contra el cáncer de ovario.

"Pongo fotos de hoy hace un año de cómo estaba, porque por estas fechas estaba en quimioterapia, completamente pelona, sin cejas y sin pestañas. Subir esas fotos ha sido inspirador para la gente, porque ven que estoy acá, que estoy bien".

Con 180 mil seguidores, Rebecca Jones comparte su vida diaria tanto dentro como fuera del foro, pero la gente le manifiesta su cariño y admiración por ser una guerrera frente a su enfermedad en muchos de los comentarios.

"Me da mucho gusto poder ayudar. Empecé en Instagram justo cuando terminé la última quimioterapia, en julio o agosto, comencé hacerme fotos pelona porque hasta entonces no habían sabido de mí, y lo hice con la intención de que la gente se diera cuenta que el cáncer no siempre es mortal, que la actitud positiva no viene de sonreír mucho o echarle ganas, sino de decir, ya me dio esta enfermedad pero no me voy a morir, voy a luchar, la cosa es no verlo como un castigo".

Jones explicó que volver al trabajo no fue tan sencillo, porque hay veces que ha tenido que grabar con dolor, porque sigue con un tratamiento de inmunoterapia que recibe una vez al mes y tiene efectos secundarios, como dolor de huesos.

"Afortunadamente Dios me dio una energía brutal, estoy muy sana, me estoy cuidando mucho, todavía me faltan algunas aplicaciones pero así me he estado echando la novela, pero estoy bien, sintiéndome bendecida por regresar a trabajar".

Aunque los doctores le dijeron que era muy pronto volver a trabajar, ella decidió hacer "Doña Flor y sus dos maridos".