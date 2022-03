Beltrán pide a los más jóvenes sacar el carácter por Chivas

Ya nos dijimos lo que nos teníamos qué decir y aunque seamos muchos jóvenes, ya es momento de sacar el carácter", comentó Fernando Beltrán. El Guadalajara ayer empató 2-2 en su visita al Atlético de San Luis, tras ir abajo 2-0 en el marcador.

"Un poquito triste otra vez, merecíamos más. El equipo ha trabajado muy bien y nos vamos con la sensación que merecíamos ganar el partido. Al final eso es lo que nos está costando un poco.

Como equipo sacamos ese carácter(...), y pudimos empatar el partido". Fernando Beltrán anotó ayer su tercer gol con la camiseta rojiblanca en la Liga MX.

Chivas es décimo lugar de la tabla general, solo con 2 puntos de diferencia del sotanero América. "Nosotros ya estamos cansados también. Hacemos mucho, trabajamos mucho, nos esforzamos mucho, es un gran equipo, nosotros lo creemos y confiamos en cada uno de ellos y al final eso no no lo va a quitar nadie, yo sé que la afición exige resultados, que ganemos, queremos estar allá arriba y no sirve de nada irte con la sensación que perdiste un partido que jugaste muy bien.

"Nosotros mejoramos muchísimo, tratamos de estar en los mejores lugares y yo sé que vienen cosas muy buenas, porque el equipo ha mostrado buena cara en los últimos partidos", añadió el 'Nene'.