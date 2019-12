Belinda se alista para debut teatral

Belinda no puede ocultar su entusiasmo ante los ensayos de su primer musical teatral, Hoy no me puedo levantar, en el que interpretará a María. La cantante aporta ideas para su personaje, una mesera aspirante a actriz y quien es uno de los hilos conductores de la historia basada en los éxitos del grupo español Mecano.

Como el resto de sus compañeros, se integra al elenco y de pronto se sienta en el piso a esperar su turno para unirse al número musical de Hawaii-Bombay, bajo la dirección de Juan Ríos y al lado de Yahir, su coprotagónico; así como de Jesús Zavala y Rogelio Suárez, entre otros.

Como pasa en los ensayos, en algún momento pierde el paso, pero vuelve a intentarlo y solicita ayuda a su compañero de al lado. Lo repite hasta sentirse satisfecha, pues esperó este musical desde hace tiempo.

A su lado, Yahir señaló que esta versión del musical marcará sus vidas y trayectorias.

Alejandro Gou está haciendo las cosas en grande, no está quedándose con ninguna idea guardada. Está todo perfectamente bien organizado y dirigido, muy profesional. Lo estamos disfrutando porque hay muy buena vibra y todos tenemos la mejor actitud para llevarla a cabo", dijo Yahir, quien recreará a Mario, el amor de María, un músico nacido en provincia que busca suerte en la ciudad.