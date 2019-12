Belinda rechaza a Babo de Cartel de Santa

Hace unos cinco días, Babo, vocalista de Cartel de Santa le hizo una romántica propuesta a Belinda por medio de su cuenta de Instagram y ahora la cantante ya le contestó no sin antes romper el corazón del rapero mexicano.

Y es que la intérprete de "Boba niña nice" y "Amor a primera vista" fue invitada para aparecer en el canal de YouTube del Escorpión Dorado, y en la sección "peluche en el estuche" dejando así a propios y extraños con el ojo cuadrado, porque el conductor y ella son como el agua y el aceite.

Fue ahí donde Belinda "manejó" literalmente la situación y las preguntas del influencer, entre ellas, el "ponzoñoso" dorado se le fue a la yugular y le preguntó qué opinaba de Babo, quien en repetidas ocasiones ha dado a conocer que desea tener algo con la popera.

"Qué Babo te quiere tronar tus huesitos, ´¿qué opinas?´", preguntó el conductor a lo que su invitada contestó "¿Quién dijo?, no, lo que me gusta es su música".

"A ver, ¿andarías con Babo de Cartel de Santa?", insistió el "venenoso" dorado a lo que la también modelo respondió: "¿Qué es esa pregunta?". "Pues qué tiene, también tiene su corazoncito", siguió el conductor. "No, no, no, la verdad no lo conozco en persona... me cae muy bien", aseguró la quien fuera juez de "La Voz Azteca".

"Bueno, pero ¿quisieras conocerlo, en la intimidad?", se mantuvo firme el enmascarado a lo que inmediatamente Belinda respondió: "tampoco". Ya harta de tantas preguntas sobre el vocalista de "Perros" y "Pollo y Conejo", Belinda gritó: "Noooooo, quiero con nadie, ya déjame con tus preguntas".

Y es que Babo vestido como árabe públicamente le hizo una propuesta a Belinda, quien hace ocho días atrás posó con una burka, ropa tradicional que utilizan las mujeres en medio oriente.