Belinda es operada de emergencia en España

REFORMA / Redacción

Cd. de México

Belinda canceló una presentación que tenía prevista este domingo en Málaga debido a que fue hospitalizada por cálculos en el riñón.



La intérprete de "Luz sin Gravedad" hizo el anuncio en su cuenta de Twitter.



"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero", publicó la intérprete mexicana.



La cantante planeaba presentarse este domingo en la ciudad española en el espectáculo Primavera Pop, con Juan Magan.



La madre de la intérprete, Belinda Schüll, dijo este lunes al programa Hoy que su hija fue intervenida quirúrgicamente con éxito.