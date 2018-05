Belinda es hospitalizada de urgencia, por problema en el riñón

La cantante Belinda tuvo que ser hospitalizada de emergencia por un problema en el riñón, según informó ella misma a través de sus redes sociales.



En su cuenta de Twitter, Belinda se disculpó por no poder cumplir con un compromiso este fin de semana.

A través de Instagram stories habló del mismo asunto.



"Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!", escribió en Twitter.



Belinda se presentaría en Málaga, España, junto a Juan Magán, dentro del encuentro musical "Los 40 Primavera Pop".