Beijing dice que Estados Unidos es 'demasiado negativo' hacia China

Estados Unidos parece estar destacando la confrontación y restando importancia a la cooperación, dijo el vicecanciller Le Yucheng en una amplia entrevista con The Associated Press.

"Tal enfoque, debo decir, es demasiado negativo", dijo, y agregó que carece de "un espíritu de visión de futuro".

China podría ser un socio mientras Biden aborda el coronavirus y la economía, dijo.

"Para mí es difícil imaginar que las dos prioridades puedan resolverse sin una relación cooperativa y saludable entre China y Estados Unidos", dijo.

Le también señaló que es poco probable que China haga nuevas promesas en una reunión sobre cambio climático convocada por el presidente Joe Biden para la próxima semana. Habló mientras el enviado climático de Biden, John Kerry, estaba discutiendo el tema en el segundo día de reuniones a puertas cerradas con sus homólogos chinos en Shanghai.

El presidente chino, Xi Jinping, anunció el año pasado que China sería neutra en carbono para 2060 y su objetivo era alcanzar un pico en sus emisiones para 2030.

"Para un país grande con 1.400 millones de habitantes, estos objetivos no se cumplen fácilmente", dijo Le. "Algunos países están pidiendo a China que haga más sobre el cambio climático. Me temo que esto no es muy realista ".

Le dijo que no tenía detalles sobre las reuniones de Kerry en Shanghai.

Biden ha invitado a 40 líderes mundiales, incluido Xi, a una cumbre climática virtual del 22 al 23 de abril. Se espera que EE. UU. Y otros países anuncien objetivos nacionales más ambiciosos para reducir las emisiones y se comprometan a brindar ayuda financiera para los esfuerzos climáticos de las naciones menos ricas.

Le dijo que China transmitirá un mensaje positivo en la reunión, pero agregó que China está respondiendo al cambio climático por su propia iniciativa, no porque otros lo hayan pedido. Sobre si Xi se uniría a la cumbre, Le dijo que "la parte china está estudiando activamente el asunto".

Estados Unidos y China están cada vez más en desacuerdo sobre una variedad de temas, incluidos los derechos humanos en el Tíbet y la región de Xinjiang, una represión de las protestas y la libertad política en Hong Kong, la afirmación de China de sus reclamos territoriales sobre Taiwán y la mayor parte del Mar de China Meridional. y acusaciones de que Beijing tardó en informar al mundo sobre el brote de COVID-19 que se convirtió en una pandemia devastadora.

China esperaba una mejora en las relaciones bajo Biden, quien sucedió al presidente Donald Trump en enero, pero la nueva administración no ha mostrado signos de retroceder en las políticas de línea dura hacia China. Las dos partes intercambiaron púas agudas e inusualmente públicas al comienzo de las conversaciones en Alaska el mes pasado.

Le dijo que después de la apertura de las conversaciones de Alaska, el diálogo fue constructivo y útil y que ambas partes están dando seguimiento a los temas discutidos.

Los dos países podrían unirse en la respuesta al coronavirus, dijo, pero cualquier cooperación debe ser en igualdad de condiciones, una aparente referencia a la presión de Estados Unidos sobre China en múltiples frentes.

"No es un lado que elabora una larga lista de demandas para el otro lado", dijo Le. "En cooperación, uno no debe ser egoísta y preocuparse solo por los propios intereses sin tener en cuenta el bienestar de la otra parte".

El mismo día en que se condenó a varios activistas a favor de la democracia de Hong Kong , Le defendió la represión de China contra las protestas en el territorio semiautónomo. Describió a los condenados como alborotadores y dijo que "se merecen lo que recibieron".

Añadió: "No creo que sea nada extraño si Hong Kong de alguna manera se vuelve más como una ciudad china porque, después de todo, Hong Kong es parte de China".

El Reino Unido, Estados Unidos y otros han acusado a Pekín de incumplir su compromiso de administrar la ex colonia británica bajo el llamado marco de "un país, dos sistemas" durante 50 años después de su entrega en 1997 al dominio chino.

Le hizo a un lado esas críticas y dijo: "Hong Kong es siempre el Hong Kong de China y esto es algo que no cambiará".

El viceministro también condenó las sanciones occidentales contra empresas acusadas de abusos laborales y de derechos humanos en Xinjiang. Estados Unidos bloqueó las importaciones de varias empresas que operan en la región el año pasado y agregó una prohibición general a los productos de algodón y tomate de Xinjiang en enero.

En lugar de proteger a los trabajadores, dijo Le, "las sanciones han dañado los derechos humanos en Xinjiang, lo que ha provocado el desempleo y la pobreza forzados en Xinjiang".

También repitió las advertencias contra el contacto del gobierno estadounidense con Taiwán, luego de que Biden envió una delegación de ex funcionarios estadounidenses para reunirse con el presidente de la isla esta semana. China afirma que el Taiwán autónomo es su territorio y dice que, al igual que Hong Kong, debería estar bajo el control de Pekín.

"Estados Unidos nunca debería intentar jugar la carta de Taiwán", dijo Le. "Es muy peligroso. Esta es nuestra línea roja. Estados Unidos nunca debería intentar cruzarlo ".

Los oficiales militares estadounidenses han advertido que China podría estar acelerando su plazo para tomar el control de Taiwán. Cuando se le preguntó si China tenía una fecha límite, Le dijo solo que se trataba de un "proceso histórico".