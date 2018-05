Beckham nuevo embajador de la moda británica

David Beckham ha sido elegido "presidente embajador" del Consejo de la Moda (BFC, por sus siglas en inglés), según ha anunciado la organización en un comunicado publicado en su página web. El exfutbolista se convierte así en el gran representante del estilo británico.

La tarea de Beckham será ayudar al consejo a "forjar alianzas industriales" en Estados Unidos y Asia, países en los que tiene una gran influencia y diversos negocios. Además asistirá al BFC en la búsqueda de jóvenes talentos británicos.

"Asumir este nuevo cargo es un orgullo para mí. Siempre he sido un apasionado del estilo británico y este rol me da la oportunidad de conocer los entresijos de una industria que me encanta", agregó el que fuera futbolista del Manchester United y el Real Madrid, entre otros.

La presidenta del BFC, Stephanie Phair, aseguró: "Para aumentar el apoyo a la industria necesitábamos una figura global que fuera capaz de hacer brillar la luz de la moda británica, por lo que Beckham era la persona adecuada para el puesto".

El jugador ha publicado en su Instagram, de una imagen en la que aparece acompañado por algunos de sus nuevos compañeros en esta tarea, como Dylan Jones, editor jefe de GQ en Reino Unido o Caroline Rush, directora del British Fashion Council.

Tras haber sido uno futbolistas de más éxito, David Beckham es ahora un icono de estilo, modelo ocasional y uno de los hombres más sexis del mundo. A sus 43 años y con cuatro hijos, fruto de su matrimonio con la ex Spice Girl Victoria Beckham, no falta a los desfiles de su mujer (ahora afamada diseñadora) y sigue las tendencias en moda y belleza. Recientemente ha hecho una incursión en este mundo. Tras ser imagen de la firma Biotherm (del grupo L'Oréal), ha decidido dar un paso más en el mundo de la cosmética creando su propia línea masculina de cuidado en colaboración con la firma L'Oréal Luxe.

Otro paso más en la carrera de Beckham, que quiere demostrar que, como uno de los iconos de estilo más famoso del mundo, capaz de experimentar y reinventar su imagen continuamente.