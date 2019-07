Becas de Guillermo del Toro dan esperanza al cine mexicano

Ciudad de México.-

El apoyo que Guillermo del Toro brinda a través de becas para que estudiantes de cine continúen su preparación, significa la esperanza de fortalecer a la industria fílmica en México y sus creadores, afirmó Deborah Balboa.

"Es muy inspirador que una persona como él nos apoye porque le da esperanza a nuestro cine y nos da fuerza para seguir intentándolo. Del Toro dice que una forma de medir el éxito es ayudando a los que vienen detrás para que también lo consigan y así lograr que todo un país conquiste el éxito", declaró Balboa.

A sus 25 años, la regiomontana ganó la beca Animexico 2019 que otorga el cineasta mexicano Guillermo del Toro en conjunto con la empresa exhibidora Cinépolis y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

La beca consiste en que el ganador estudie la maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado en la Escuela de Imagen Gobelins en París, Francia, la cual es considerada como la mejor en su ramo a nivel mundial. El premio cubrirá sus gastos de vivienda y matrícula escolar hasta junio de 2021.

CUMPLE SU SUEÑO

"Siento como si me hubiera ganado la lotería, como si esto fuera irreal, pues es algo que traté de conseguir desde el año pasado y no fui elegida. Aquella vez me dolió mucho, pero no me di por vencida y lo seguí intentando hasta que ahora fui seleccionada", platicó en entrevista.

Deborah ganó luego de presentar un portafolios con dibujos en papel, en digital, animación 2D y 3D, diseño gráfico y storyboard que viene desarrollando desde 2011 que inició su carrera en la licenciatura de Animación y Efectos Digitales en la Universidad de Monterrey (UDEM). A todo esto le añadió su historia de vida que narró a través de un video.

Las clases iniciarán el 12 de septiembre próximo, pero Deborah debe llegar a más tardar el 6 de ese mes para instalarse a tiempo. El 23 de agosto tiene cita en la Embajada de Francia en México para tramitar su Visa y espera se la puedan dar en menos de diez días.

"Tengo emociones encontradas porque en mi familia somos muy unidos y es la primera vez que voy a separarme de ellos. Aunque me da mucha emoción, también me pone triste. Sin embargo, sabemos que es lo mejor, que será una nueva experiencia que debo vivir para seguir avanzando en mi profesión", comentó la regiomontana.

ESPERA CONOCER A SU ÍDOLO

"Algunos jóvenes que han estudiado la maestría, me dijeron que a finales del curso o a la mitad, del Toro acude a la escuela para dar una charla. Si es así, será muy emocionante conocerlo, pues me parece que es un hombre excepcional en todos los aspectos. Hasta el momento no he tenido contacto con él, pero ya sueño con ese día", dijo la estudiante.