Becarán estudiantes que buscan profesionalizarse

Edinburg, Tx.- La Universidad de Texas Valle del Río Grande es parte del grupo de diez instituciones educativas que se verán beneficiadas por la iniciativa Texas Teachers Program.

The Raise Your Hand Texas Foundation anunció el lanzamiento de Raising Texas Teachers, un programa que proporcionará 50 millones de dólares en los próximos 10 años en becas para estudiantes interesados en una carrera en la docencia y apoyo técnico para los programas de preparación de maestros de Texas.

A través del programa de becas 500 estudiantes de UTRGV serán seleccionados anualmente.

Alison Badgett, directora ejecutiva de Raise Your Hand Texas Foundation dijo que el objetivo de la fundación es apoyar a las universidades que están preparando rigurosamente a los futuros maestros para ayudarles a reclutar a los mejores profesionales de la docencia.

Criselda García, decana asociada para los Programas de Preparación Inicial y Asuntos Académicos del Colegio de Educación de UTRGV, dijo que la Universidad está comprometida a preparar a los maestros que todos los niños merecen.

El programa de becas es parte de una promesa de 100 millones de dólares anunciada recientemente por Charles Butt, presidente y director general de H.E.B. para establecer The Holdsworth Center, un instituto de liderazgo dedicado a apoyar y desarrollar líderes de escuelas públicas.

Con el tiempo, el programa se expandirá para incluir oportunidades de desarrollo de liderazgo para los estudiantes de preparatoria del estado interesados en una carrera en el campo de la educación.

Las universidades parte de la beca también recibirán apoyo de asistencia técnica para aumentar la calidad de la preparación de maestros en Texas.

A la par de UTRGV, Our Lady of the Lake de San Antonio, Rice University de Houston, Texas A&M University – Special Education deCollege Station, Universidad de Houston, Universidad de Texas en Austin, entre otras, incluidas en la beca.