Becan a la Biblioteca Dr. Héctor P. García

"Estamos muy agradecidos por recibir esta subvención", dijo Marisol Vidales, directora de la Biblioteca. "No podría haber llegado en un mejor momento para nosotros. Antes de la pandemia, habíamos eliminado cientos de títulos obsoletos de nuestra colección de ficción que estaban en mal estado y de repente no pudimos reemplazarlos. Recibir la subvención fue una bendición que nos permitió no solo obtener nuevos títulos, sino también concentrarnos en algunos de los autores favoritos y definitivamente el género favorito de la mayoría de nuestros patrocinadores".