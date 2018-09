Bebida que lo pudo matar

Ciudad de México

Hace casi un mes que Mac Miller, exnovio de Ariana Grande, murió de una aparente sobredosis.

Aunque los resultados del examen toxicológicos no han sido revelados, hay un fuerte rumor que pudo tratarse del Purple Drank.

La letal bebida, también conocida como 'Sizzurp' o 'Lean' se prepara con jarabe para la tos, refresco, alcohol y dulces.

SUS EFECTOS

Sus efectos se caracterizan por pasar de la euforia a la relajación en segundos, dilatación de pupila, dolores estomacales y en los casos más graves: la muerte.

Según expertos, lo que hace tan peligrosa a la mezcla es la codeína y la prometazina, ambos ingredientes del jarabe para la tos.

Fuentes cercanas al cantante aseguran que Miller era adicto a dicha bebida, incluso hay fotografías en las que pareciera que la bebe.

POPULAR TRAGO

Esta bebida es muy popular entre los raperos desde los años 90, de hecho, tres días después de la muerte de Mac Miller, el cantante Little Bow Wow, quien era amigo del fallecido rapero, compartió en Twitter que hace 10 años él también había sido adicto a la sustancia.

A la juventud, paren ya con estas drogas estúpidas. Voy a confesar algo. ¡Cuando Omarion y yo trabajamos juntos en el disco Face Off yo estaba completamente drogado con Lean todos los días! Cuando me vieron en BET peleando con Torae estaba drogado con Lean. Me cambió mi temperamento, me cambió todo. Me hizo pelearme hasta con mi familia", mencionó el cantante.

Dejen esas drogas. Sean buenos hijos. Sean lo mejor que pueden ser. Voy a empezar a hablar más de esto. Tenemos que salvar a la juventud de irse antes de tiempo. Padres, vigilen a sus hijos. Hablen con ellos, queremos que vivan. Yo casi muero con el jarabe. Hasta el día de hoy mi estómago está afectado y nunca volverá a ser el mismo".

Era su favorita

