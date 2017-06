Bebé recibe disparo fatal en brazos de su padre

HOUSTON — La policía de Houston buscaba el jueves a tres hombres después que uno le disparó a un padre que paseaba por su edificio de apartamentos con su hijo de 10 meses en brazos y le dio al bebé, que murió al instante.

El jefe de policía Art Acevedo calificó el asesinato de Messiah Marshall de “cruel y cobarde” y prometió que el departamento “no descansará hasta arrestar a los tres hombres”.

“Uno no le dispara a un hombre que lleva en brazos a su hijo de 10 meses, uno no le dispara balazos a un hombre que corre para proteger a su hijo, uno no le quita la vida a un niño de 10 meses”, dijo Acevedo en conferencia de prensa. “Hay líneas que no se cruzan, y se ha cruzado una línea.

“No sé el resto de esta comunidad, pero puedo decirles que estamos furiosos, y estamos furiosos porque no hay excusas para cruzar esta línea”.

Las autoridades dijeron que el hombre de 22 años, cuyo nombre no fue divulgado, enseñaba a su hijo a caminar mientras sacaba la basura a la calle, cuando se acercaron tres hombres. Comenzó una discusión, y uno de los tres sacó un arma y empezó a disparar. Cuando el padre cargó al niño y salió corriendo, una bala alcanzó al bebé.

La policía dijo que el hombre corrió hacia un auto estacionado y pidió ayuda al conductor. Éste vio a un agente de policía en una tienda cercana, que llamó a los paramédicos pero el niño fue declarado muerto en el lugar.

El jefe se negó a formular conjeturas sobre los motivos. El hombre dice que no conocía a los tres hombres, dijeron las autoridades.

Se describe a los sospechosos como hombres negros de poco más de 20 años.