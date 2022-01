Bebé migrante ¡nace en baño!

"Me llevaron con dolores al hospital, cuando llegué me atendieron y me pidieron esperar porque tenían programada una cesárea, entonces fui al baño y ahí nació mi hijo, de repente entraron cuatro enfermeras, me llevaron a camilla, analizaron al bebé, afortunadamente todo bien, muy sano, con él pase navidad, año nuevo, y después de lo caótico de la situación estoy tranquila", comentó Kimberly Sanabría, la madre migrante.

Al ser el miembro más pequeña de la comunidad, Tayron Josue como fue llamado el infante, ha recibido múltiples donativos de ropa, juguetes, zapatos, pañales y otros básicos para su cuidado.

Una litera en medio de un cuarto lleno de camas inflables es su hogar temporal, además en el campamento conformado por otras madres migrantes y mujeres embarazadas recibe apoyo y cuidados.

La historia de su madre, es similar a la de otras personas que huyen de sus países de origen por cuestiones de violencia, delincuencia, amenazas, pandillas, falta de oportunidades, pero a ella, la distingue el haber partido con tres meses de embarazo y luego, ser deportada de Estados Unidos. "Todo esto es por necesidad de darles un futuro mejor a mi familia y dos hijos que tengo en Guatemala, no quiero que vivan todas las carencias que yo, desgraciadamente me deportaron una vez, estar aquí en Reynosa alejada de mi familia es difícil pero no me daré por vencida, espero el trámite sea exitoso, iniciar una vida diferente, con porvenir", agregó.

Tayron Josue, se ha sumado a la lista de los bebés migrantes que han nacido en la frontera de Tamaulipas, mientras sus madres esperan asilo en Estados Unidos, historias de las que EL MAÑANA ha documentado al menos tres de agosto del 2020 a la fecha.