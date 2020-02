Beatriz Gutiérrez Müller pide sumarse a "Un día sin mujeres"

A través de su cuenta de Facebook, Beatriz Gutiérrez Müller llamó a sumarse, el próximo 9 de marzo, a "un días sin mujeres", en protesta contra la violencia de género.

Con la imagen de un puño en alto y con la etiqueta #UnDíaSinMujeres, la esposa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, llamó a la protesta nacional. "¿No nos cuidan? ¿Les da igual si existimos o no? Pues miren cómo sería ¡si no existiéramos más!", indica la publicación de Gutiérrez Müller.

En la imagen también se lee: "no niñas a las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al súper, no salga ni a la esquina".