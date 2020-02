´Be a Lady´: el nuevo video viral con un poderoso mensaje feminista que necesitábamos escuchar

El video dura menos de 3 minutos, pero logra su objetivo: demostrar la presión social que viven a diario las mujeres desde que son niñas, tanto por su manera de vestir como por su manera de comportarse, mostrando incluso demandas contradictorias "Sé una dama dijeron. No seas muy gorda, no seas muy flaca. Come. Adelgaza, deja de comer tanto...".



La finalidad es clara: exhibir los micromachismos que están dirigidos hacia las mujeres, ya sea por parte de la familia, amigos, televisión, sociedad y personas en general, que durante gran parte de la vida de las mujeres tratan de imponerles cómo deben vestirse y comportarse para ser consideradas como "damas".