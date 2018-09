Bayern Múnich golea al Stuttgart y es líder en la Bundesliga

Múnich, Alemania.

Leon Goretzka, en el minuto 37, Robert Lewandowski, en el 62', y Thomas Müller, en el 76', fueron los autores de los goles en un partido en el que el Stuttgart se cerró atrás, una estrategia que le funcionó poco más de media hora.

El muro del Stuttgart se rompió en el minuto 37 con un disparo raso desde el borde del área de Goretzka ante el que el meta Ron Robert Zieler no tuvo opción alguna.



La jugada la inició Jerome Boateng con un pase al área para Lewandowski. El polaco cedió el balón a Müller, que, a su vez, lo pasó atrás a Goretzka, que definió con la pierna derecha.



Fue la primera vez que el Stuttgart dio al Bayern espacios para combinar. Hasta ese momento, salvo un cabezazo desviado de Goretzka, los bávaros prácticamente no habían podido generar llegadas dignas de mención.



Tras el gol, sin embargo, y antes de que terminará la primera parte, hubo dos ocasiones más, un cabezazo de Hummels en el minuto 41 y un remate alto de Müller desde un ángulo muy cerrado, en el 43'.



La presión sobre el Stuttgart había aumentado. En la segunda parte las llegadas del Bayern se multiplicaron. Entre el minuto 50 y el 56 hubo tres situaciones de peligro, entre ellas un remate al poste de David Alaba en un lanzamiento de falta.



En el minuto 62 llegó el segundo gol, obra de Lewandowski con un disparo con la izquierda desde la media luna a pase de Goretzka, en una jugada iniciada por Müller.



Finalmente, en el minuto 76, Müller cerró la cuenta con un remate dentro del área, a pase de tacón de Lewandowski.



La goleada pudo ser más amplia porque James Rodríguez, que empezó el partido en el banquillo y entró en el minuto 78, en lugar de Arjen Robben, tuvo una buena ocasión poco antes del final, pero no estuvo afortunado.



El entrenador Niko Kovac aprovechó los últimos minutos para darle un descanso a Arjen Robben, Franck Ribery y Thomas Müller, y para dar paso a James, Corentin Tolisso y Serge Gnabry.