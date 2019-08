Batean a Cavallini por última vez

Cd. de México

La Comisión de Apelaciones, la última instancia para inconformarse por la vía deportiva en la Liga BBVA, rechazó el recurso que interpuso La Franja del Puebla para que al futbolista Lucas Cavallini se le retirara la suspensión.

Durante el partido contra Chivas hubo mucha polémica por el gol anulado al canadiense y por que fue enviado a las regaderas tras decretarse que antes de la anotación hubo una plancha sobre Eduardo López.

El Puebla se inconformó ante la Comisión Disciplinaria, misma que avaló la decisión de Marco Antonio Ortiz Nava. Al Puebla le quitaron a su mejor delantero de cara a la visita ante Santos.

"No, no, no, me quitan un triunfo, me quitan un triunfo hasta ese momento, es la historia de todas las semanas, todas las semanas hay errores de ese tipo y los que ponen la ley o lo de las Comisiones o los mismos árbitros siguen, aquí el único que la paga es el cuarto gol que le anulan a Lucas y en cualquier momento pierdo la chamba", dijo el técnico José Luis Sánchez Solá, vía telefónica.