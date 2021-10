Batea INE a morenistas para revocación

Así como el director del Instituto del Deporte y ex diputado federal, Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Los lineamientos de revocación prohíben que en la etapa de recopilación de firmas participen integrantes de los Gobiernos federal o locales, así como del Congreso.

En cargos menores está Miguelina Velázquez Jiménez, integrante del Instituto Municipal de la Mujer en una localidad de Veracruz.

El número de rechazados aumentará porque el organismo electoral ha revisado sólo la mitad de las 24 mil 30 solicitudes que recibió. El plazo para dar a conocer la lista definitiva vence este viernes.

También negaron el registro a la ex regidora de Gómez Palacios, Durango, Isela Ramírez, y a Obdulia Becerra, líder del Comité Coordinador del Colectivo Morena Chihuahua y síndica suplente.

Así como a la representante de Encuentro Solidario en el Instituto Electoral de Puebla, Minerva Cordero, y al líder de jóvenes de Morena en Veracruz, Pedro García.

Además de Alejandra Velázquez Abundis, quien aparece como integrante de la agrupación Unidas por el Mismo Dolor Buscando a Nuestros Familiares en Tamaulipas.

La agrupación "Actívate para Apoyar", dirigida por el morenista sonorense Rigo Noriega, tampoco cumplió con los requisitos, pues debía demostrar su constitución legal.

Decenas de rechazados presentaron una solicitud para ser promoventes en "la ratificación de mandato" del Presidente, por lo que no procedió su petición, pues el INE argumentó que se trata de una revocación por pérdida de confianza al Mandatario.

Otros más afirmaban que reunirían firmas para la revocación de mandato de Gobernadores, por lo que sus solicitudes fueron rechazadas.

Hasta el 27 de octubre por la mañana, el INE había notificado a 12 mil 35 personas, quienes ya tuvieron acceso a la aplicación para recaudar firmas y la página institucional para registrar a sus auxiliares.

Hacen trampa

En la recopilación también está prohibida la participación de partidos políticos, sin embargo, los morenistas afirman que lo hacen como ciudadanos u organizaciones civiles.

De acuerdo con líderes de la dirigencia nacional de Morena, el partido, ante su impedimento legal, impulsó la creación de la agrupación Qué siga la democracia, encabezada por ex diputados y ex candidatos como Gabriela Jiménez, Sergio Pérez Hernández y Juan Enrique Ferrera.

En la lista están integrantes de órganos de dirección de Morena. Por ejemplo, Zazil Carreras, de la Comisión de Honestidad y Justicia.

En Querétaro, el ex diputado Néstor Domínguez también usará a su asociación Desarrollo Comunitario para reunir 53 mil firmas. Mientras que en Guerrero, el ex diputado y ex suplente de senador, Misael Medrano, asegura que los comités de defensa recaudarán 80 mil apoyos.