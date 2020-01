Batea Corral a hermano de AMLO con memorándum

Ciudad de México.

El Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, rechazó recibir a un hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que se enviara un memorándum presidencial a Secretarios y servidores públicos en el que se exhorta a no permitir el nepotismo y la corrupción.

"Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión, no sé de qué tipo y, como yo ya había dado a conocer esto, me lo comentó el Gobernador de Chihuahua que le dijo al funcionario del Estado ´no lo tengo por qué recibir ni tú tampoco´", reveló el Mandatario federal en su conferencia matutina.

Al recordar el memorándum que envió el 13 de junio del año pasado, el titular del Ejecutivo pidió que no se "relaje" y "afloje" la disciplina, pues el escrito sigue vigente.

"Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen", dice el memorándum que leyó López Obrador.

"En consecuencia, les reitero: no acepto que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el Gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados.

"Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia cercana o distante".

Agregó que "se debe mandar al carajo" al funcionario que proponga alguna transa o un acto de corrupción.

-"¿Qué hermano fue?", se le preguntó el mandatario.

-"Un hermano, no voy a detallar eso. Pero..."

-¿Qué tramite?

-"No sé, no me dijo el gobernador, no me dijo, querían una entrevista con el gobernador o con un funcionario del gobierno del Estado, pero que quede claro. Nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto, que avanzó en la destrucción de México... No llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron", dijo el presidente López Obrador.