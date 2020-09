´Batea´ AMLO subir impuestos

Ciudad de México.

En la antesala de la precampañas electorales y pese a las reiteradas promesas de Andrés Manuel López Obrador de no subir impuestos, Morena puso la bola al Presidente para obtener más ingresos, pero él bateó la propuesta para lucirse con los electores.

Después de que Reforma publicó que la bancada de Morena en el Senado planteaba entre sus prioridades legislativas gravar herencias, aumentar un 317 por ciento el impuesto al refresco y abrir una discusión sobre progresividad fiscal, el Mandatario negó que esa sea la ruta para tener más ingresos.

En conferencia de prensa, incluso descartó que esa sea una alternativa propuesta por su administración en el diseño del Presupuesto 2021.

"Yo creo que no deben de aumentar los impuestos en términos reales para que se entienda, se va a aumentar lo que es inflación, pero no hay un aumento en términos reales, no debe de haber aumento.

"Y en el caso de los refrescos y de los productos industrializados, y de cigarros, alcohol, siempre se ha establecido como norma el aumentar los impuestos para que el Gobierno tenga de esa forma dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso", dijo.

El Mandatario consideró que el nuevo etiquetado nutrimental ha contribuido para prevenir a la población sobre el consumo de productos industrializados, por lo que, en su opinión, no es necesario seguir gravando dichos productos.

"Eso lo considero más importante que estar gravando, gravando y gravando estos productos.

"Además, con todo respeto, si es el Senado, pues eso hasta que llegue la Ley de Ingresos tienen ellos la facultad de plantearlo, pero en el caso del Presupuesto eso es exclusivo de la Cámara de Diputados", agregó.