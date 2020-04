Bate España récord diario de muertos: 864

Aunque el crecimiento es cada vez más lento, la caída de la curva, el momento en el que las cifras de fallecidos por coronavirus comience a bajar, no llega. España ha batido este miércoles un nuevo récord: 864 personas han perdido la vida por Covid-19 en una sola jornada (es el quinto día consecutivo que se superan las 800) para llegar a un total de 9.053 muertos registrados oficialmente, si bien la cifra real puede ser algo superior, por porblemas la notificación de los decesos.

El camino, sin embargo, sigue siendo el de la estabilización, tanto en número de muertes como de casos. Tras un pico previsible el martes ?ya este día se reflejan los datos acumulados del lunes que no se reportaron el fin de semana?, el crecimiento sigue siendo cada vez más suave. En de fallecimientos está en un 10,5% con respecto a la cifra total en una caída constante desde el 25 de marzo, cuando la subida fue de un 27%.

En cuanto a los casos, que suponen una foto muy parcial ?por antigua, refleja los positivos de contagios de hace alrededor de dos semanas; y por escasa, ya que todavía no se realizan test de forma masiva, solo a personas con síntomas graves?, el crecimiento también se aplaca lentamente: el miércoles se han computado 7.719 más hasta alcanzar los 102.136. La subida con respecto al total de casos es de un 8,1% y también vuelve a la senda de relajación tras el pico del martes. Según ha explicado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (CCAES) ?ha comparecido desde su casa por haber dado positivo por coronavirus?, este "ya no es el caballo de batalla". "Ahora lo es garantizar la cobertura adecuada de todos los pacientes y sus tratamientos. Para eso tenemos que conseguir que la cantidad de nuevos ingresados en las UCI bajen de forma drástica. Los datos parecen ir en buena línea", ha afirmado.

El número de pacientes que ha pasado por las UCI es de 5.872. Este es el punto crítico del sistema, el que está prácticamente colapsado en algunas comunidades autónomas. La tendencia aquí es más errática que en el resto de los indicadores. La subida del martes ha sido de 265 personas, un 4,7% más. Pero tiene muchos condicionantes: por un lado, en esa cifra no se cuentan los dados de alta ni los muertos, con lo cual no es una fotografía de cómo están las unidades de cuidados intensivos hoy. Y, por otro, el colapso lleva a muchas a ser más restrictivas con las admisiones; incluso, como han confesado algunos médicos a este periódico, a no poder atender a pacientes por falta de respiradores.

En la Comunidad de Madrid, el dato de ingresados ha permanecido idéntico el martes y el miércoles (1.514). Ante las preguntas de los periodistas sobre si es que no ha habido nuevos ingresos (algo poco verosímil), María José Sierra, segunda de Simón en el CCAES, ha respondido: "El asunto de las UCI es predominante, es nuestro punto crítico. Se ha aumentado mucho la capacidad de UCI. Antes se estimaban 6.000 camas de UCI. Los datos no son iguales en todas las comunidades. En algunos casos estamos viendo menos presión, pero no nos podemos relajar. La respuesta a todas estas medidas es hacia donde esperábamos que fuera. No todos estamos en el mismo punto en cuanto a presión hospitalaria y de UCI, pero parece que va mejorando". El formato de las ruedas de prensa desde Moncloa, en el que los periodistas envían las preguntas a través de un grupo de WhatsApp no permite la repregunta.

Sierra ha hecho hincapié en la importancia de los datos de los ingresos hospitalarios totales, no solo de ingresos en la UCI, ya que estos pueden ser los que mejor recogen la situación real de la epidemia. Y la noticia es buena. El número de nuevos pacientes en hospitales viene decreciendo de forma sostenida desde el 26 de marzo. Entonces la cifra subió en 4.952 pacientes. Este martes han sido menos de la mitad: 2.175.

Sigue creciendo el número de personas dadas de alta: el miércoles ha llegado a 22.640, un 22,1% del total de positivos.