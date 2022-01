Batallas que no terminan

GUILLERMO DEL TORO Y CERVEZA VICTORIA

Gran sorpresa se llevó Guillermo del Toro cuando vio que Cerveza Victoria utilizó su imagen y la de algunos de sus monstruos en una edición especial de su lata, en el marco de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos. Cuando el cineasta vio la noticia escribió en sus redes sociales: "Muy mal hecho, @VictoriaMX. Estas latas no cuentan con mi autorización, ni mi consulta, o mi firma para uso de mi imagen o mi nombre. Donen las ganancias a los múltiples equipos infantiles de matemáticas o robótica. Ellos lo necesitan".

Después de que el tema se hiciera viral, el creador entró en contacto con Guillermo del Toro y "subsanaron el malentendido" y decidieron donar las ganancias a dos proyectos, Special Olympics México y MatemáticasCDMX. "Las latas con mi firma y cara se sustituirán por un nuevo proyecto gráfico (sin ganancia alguna para mí) y por el lado de ellos, parte de las ganancias se donarán a @CDMXOMM y @SOMEXICO_ Gracias".

ARIANA GRANDE CONTRA FOREVER 21

Por utilizar a una modelo casi idéntica a ella, la marca Forever 21 y la marca de belleza Riley Rose fueron demandadas por una cantidad de 10 millones de dólares en 2019, esto por apropiarse de su imagen y utilizar su música sin su permiso.

Lo peor es que ya había un precedente, pues habían estado en conversaciones previas, pero sin llegar a ningún acuerdo ya que la marca no le iba a pagar lo suficiente.

KIM KARDASHIAN

La famosa socialité demandó y ganó 2.7 millones de dólares luego de que una marca de ropa llamada Missguided compartiera un vestido casi idéntico al que Kim acababa de presumir en sus redes sociales y además, la etiquetaran en él, como haciendo parecer que se trataba del mismo vestido.

AISLINN DERBEZ

En 2018 La marca L´Oreal comenzó un proceso legal en contra de Aislinn Derbez debido a que, teniendo un contrato firmado con ellos, y habiéndole negado la petición de promocionar Saba, ella decidió firmar contrato con esta otra marca para promocionar productos de cuidado femenino, por lo que la actriz respondió con una contrademanda en la que acusaba discriminación. "Simplemente me estoy defendiendo, es un ataque muy triste, creo que no se vale. Una empresa que apoya a la mujer no puede hacer este tipo de cosas. Lo que más me dolió fue la agresión al género, además, la higiene íntima no tiene nada qué ver con shampoos".

En efecto, la marca le negó esta posibilidad argumentando que ellos se dedican a "la promoción de productos de belleza encaminados a enaltecer la feminidad y hermosura de la mujer, de su cabello y de su cara, lo cual no se ve reflejado con los productos relacionados con la menstruación".