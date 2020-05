Batallan por medicamentos

Es una enfermedad que tiene que tomar interés público, sobre todo porque en México es la segunda causa de discapacidad en el adulto joven". Erik MartÍn Soto Lozano, Fundación Vida Nueva, una Luz en la Esclerosis Múltiple

Ante la pandemia personas con esclerosis múltiple están batallando para seguir con sus tratamientos ante la escasez de medicamento en sus instituciones de salud, por lo que hacen llamado a los tres niveles de gobierno para que hagan conciencia sobre todo en el marco del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple.

Erik Martin Soto Lozano, presidente de la Fundación Vida Nueva, una Luz en la Esclerosis Múltiple, comenta que la mayoría de los pacientes son derechohabientes del IMSS y algunos acuden al número 15 del bulevar Hidalgo y al 270, pero están batallando porque las citas están canceladas.

Se pide a los pacientes que si no están pasando una crisis o recauda, no acudir a los hospitales y que acudan sus familiares por los tratamientos.

"Sí se están teniendo problemas para poder surtir los medicamentos, son medicamentos muy caros, alrededor de 30 mil a 40 mil pesos por mes, si uno lo busca por fuera, no están fácil conseguirlos también porque los laboratorios no los ponen, esos convenios son con instituciones de gobierno y surten la gran parte a los pacientes, no los podemos surtir por fuera", dijo.

Explicó que lo que se hace ante estos casos, es pasarse medicamentos, ya que algunos los han cambiado de tratamiento y se quedan con el tratamiento de dos o tres semanas y se apoyan entre todos.

Se hizo el llamado para que se haga mayor conciencia sobre la esclerosis múltiple, a propósito de que hoy sábado se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis, que es catalogada como una enfermedad rara pero que cada vez se presentan más casos y afecta principalmente al adulto joven, entre 20 a 50 años de edad, incluyendo casos pediátricos

En Reynosa hay alrededor de 45 personas con la enfermedad, en la agrupación, pero son más los que hay sin ser registrados.

En México la enfermedad es la segunda causa de de discapacidad en adulto jóvenes, por debajo de los accidentes vehiculares.