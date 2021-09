Batallan para obtener certificado de vacuna

"Ingresé mis datos y se supone que me tendría que haber llegado un correo electrónico con el comprobante, pero el correo nunca me llegó", contó Aarón, quien está por realizar un viaje e intentó obtener su documento el 1 de septiembre.

"Seguí el procedimiento que indica la página, ingresé mi CURP pero a mi correo nunca llegó la liga para descargar el certificado", describió otra usuaria.

Hay quienes sí lograron obtener el documento pero con errores que ya reportaron y que, sin embargo, no han sido corregidos. Kely Rojas, por ejemplo, ya recibió las dos dosis de la vacuna AstraZeneca en Tlalpan, pero no tiene manera de comprobarlo porque en su certificado sólo aparece una. En Locatel le dijeron que debía esperar porque en algunas Alcaldías tarda en actualizarse la información; sin embargo, dijo que su mamá fue vacunada en abril y que en su certificado no aparece ninguna dosis.

"Soy free lance y si en algún momento me llegan a pedir el certificado, no lo tengo, o en el caso que quiera salir del País, no lo tengo. Me gusta tener mis documentos en orden por cualquier cosa", agregó. Dijo que de su papá ni siquiera aparece en el registro. "Aunque en ese caso sí es diferente, porque está en un asilo y una dependencia de Tlalpan fue a vacunarlos", explicó Kely. Cuando preguntó al resto de sus conocidos, descubrió que había más gente en la misma situación que ella, quien recibió su biológico en el Instituto Nacional de Medicina Genómica.