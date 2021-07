Intentó con 4 mil 200 y con 4 mil, pero obtuvo la misma respuesta. Llamó a la Secretaría de Bienestar y le indicaron que esperara 48 horas, tras las cuales el cajero tampoco le dio nada. Volvió a llamar y le dijeron que tenía que ir a la sucursal de Bansefi (el nombre anterior del Banco del Bienestar) de Palenque, Chiapas, a media hora y 100 pesos de pasaje, por un estado de cuenta. "Me dieron mi estado de cuenta y me dijeron que el banco lo había tomado, fue lo único que me dijeron y que me lo tenía que devolver y el viernes ya me cayó y lo retiré", dijo vía telefónica.

Noticia Relacionada Batallan en espera de Banco del Bienestar

Méndez explicó que cobra en Banamex porque es el único cajero que hay en Balancán y porque la sucursal del Banco del Bienestar ahí aún no ha sido terminada. "Y sí es necesaria, porque sí nos beneficia esa sucursal, porque cualquier duda o aclaración que tengamos ya está cerca y no pagamos el pasaje". La semana pasada, más beneficiarios de Sembrando Vida de Chiapas, Tabasco y Yucatán reportaron problemas con el cobro del apoyo. Irlanda Rodríguez, del Ejido Babilonia, en Palenque, vio por internet que tenía 4 mil 528 pesos con 68 centavos en su cuenta, pero al tratar de retirarlos en Banamex, el cajero indicó saldo insuficiente. Su coordinador de Sembrando Vida le recomendó que fuera a la sucursal de Bansefi por un estado de cuenta. Llegó a las seis de la mañana del miércoles y recuerda que en la fila había más de 60 personas con el mismo problema. Logró entrar hasta las 13:00 horas, pero sólo le mostraron su saldo en la computadora y le dijeron que esperara otras 72 horas. "Y lo volví a checar en línea y ya había ese depósito, por eso ya fui a retirarlo hoy, gracias a Dios ya pude retirar", dijo el sábado.

Irlanda explicó que cobra en Banamex porque en la sucursal de Bansefi sólo hay retiros en ventanilla, y también espera que pronto se construya una sucursal del Banco del Bienestar en Palenque. En un grupo de WhatsApp de Sembrando Vida, un campesino de Mérida compartió la instrucción que les dio un asesor de su grupo. "Hay problemas con el sistema de Bansefi. La indicación es esperar 10 días hábiles para acudir al mismo cajero e intentar retirar la misma cantidad. En el caso de que no le dé el efectivo deberá acudir a una sucursal de Bansefi a realizar el reporte con su contrato, tarjeta e INE", decía.