Batalla Espanyol para comprar a Diego Reyes

Tras sus buenas actuaciones, la tarea del conjunto de los "Periquitos" es retener al zaguero tricolor, pero en el Porto tienen claro que ya no será a través de otra cesión, desean vender por completo al jugador.

Los Dragones esperan la mejor oferta para convencerse y dar salida a Reyes Rosales, se prevé que se marche por no menos de siete millones de euros, cantidad que complica al Espanyol de poco poderío económico.



La ventaja de los catalanes es que Diego Reyes se sintió cómodo durante su campaña que estuvo ahí, el propio jugador reconoció que fue su mejor año desde que llegó a Europa, por lo que podría ser un impulso para que el futbolista se decante por los blanquiazules, aunque no todo dependerá de él.



"Estamos hablando con el Porto y con el agente del jugador, que está buscando un punto dónde encontrarnos. Aunque no será fácil", reconoció Ramón Robert, director general del Espanyol de Barcelona.



Otros conjuntos como Real Sociedad, donde también jugó a préstamo; Villarreal, Valencia y Bayer Leverkusen han salido a la luz como posibles destinos de Diego Reyes, quien también podría quedarse en el Porto ante la llegada del nuevo técnico Sérgio Conceição.



Una buena participación de Diego Reyes en la Copa Confederaciones Rusia 2017 podrá elevar el costo del canterano del América, por lo que el Espanyol quería apresurarse a su fichaje pues un costo más alto le sería imposible de cubrir.