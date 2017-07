Batalla 'Checo' en Hungría, tiene problemas en auto

Budapest, Hungría (29 julio 2017).- La historia dice que Sergio Pérez y el Hungaroring no se llevan y la sesión de calificación del GP de Hungría de este fin de semana lo vuelve a dejar claro.



El piloto tapatío apenas superó la Q1 y partirá en el puesto 14 de la parrilla para la carrera de mañana. El mexicano ha batallado todo el fin de semana con el balance de su auto, además de que Force India no ha logrado poner un auto competitivo en el trazado de Budapest, pues tampoco Esteban Ocon pudo meterse a la Q3. El francés fue 12, pero partirá en la posición 11 por un castigo pendiente a Nico Hulkenberg.



Fue la primera vez, que con base a velocidad, Ocon supera a Checo en calificación, la anterior fue en el GP de Bahrein, pero Sergio no pudo completar su giro más rápido en aquella ocasión por una bandera amarilla.



El resultado rompió una racha de Checo, quien sumaba siete top 10 consecutivos en calificación; fue también la primera vez que Force India no se mete a la Q3 desde el mismo GP de Bahrein.



Sergio tendrá una misión sumamente complicada para sumar puntos, pues el Hungaroring es un circuito donde rebasar es demasiado difícil. De hecho, Sergio sólo ha logrado meterse a los puntos en Hungría en una ocasión.



La pole position fue ganada por el alemán Sebastian Vettel, quien logró su segunda posición de privilegio del año y la 48 de su carrera en Fórmula Uno.



Toda la fila delantera será escarlata, pues Kimi Raikkonen largará segundo. El tercer puesto es para Valtteri Bottas, seguido de Lewis Hamilton, quien se quejó de vibraciones en su Mercedes durante la sesión. Max Verstappen completa el top cinco de la parrilla.