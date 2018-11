Batalla Checo Pérez en Brasil

Guadalajara, México.

El piloto de Force India sólo condujo su auto en la segunda sesión en el circuito de Interlagos y se ubicó en la posición 11, apenas atrás de su coequipero Estaban Ocon, quién sí trabajó en las dos sesiones del día.



Y es que Checo no solo debió ceder su auto en la tanda matutina, para que el canadiense Nicholas Latifi saliera a probar, de acuerdo al rol programado por el equipo, sino que se perdió más de 40 minutos de la segunda tanda debido a problemas con la dirección del volante.



"Teníamos problemas con la parte hidráulica de la dirección, perdimos mucho de la sesión y prácticamente estamos sin mucha información, pero mejoramos el ritmo", admitió el tapatío al bajar el auto.



Aún así Sergio en apenas 21 giros logró mejorar sus tiempos y ponerse a nada de Ocón, quién sí realizó 76 vueltas totales entre las dos tandas.



Pérez pelea la posibilidad de quedar en el séptimo lugar en el campeonato de pilotos, por lo que resultó extraño que Force India le sacrificara en la primera sesión para poner al novato Latifi.



Sin embargo, el tapatío evitó polemizar con la decisión de su equipo.



"Probablemente, si lo analizamos a detalle (se pudo cambiar el rol), pero bueno, ahora me tocó a mí. Interlagos es un circuito muy técnico y perderte la primera práctica siempre cuenta, pero ya está. Me tocó y habrá que recuperarse en la tercera sesión", afirmó Checo.



En la sesión matutina el holandés Max Verstappen fue el más rápido, pero para la segunda los Mercedes tomaron el mando con Valtteri Bottas, seguido de Lewis Hamilton, sobre una pista como la del circuito brasileño, que presentó problemas para los pilotos por el desgaste para los neumáticos.