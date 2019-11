Batalla Ceci Galeano para encontrar el amor

Cecilia Galeano confesó los problemas que ha tenido para conseguir galán nuevo.

La actriz y conductora decidió utilizar una aplicación para ligar, sin embargo, según dijo en entrevista con el programa Hoy, tuvo una mala experiencia.

"Hice match con un hombre y le dije hola. Me preguntó 'o cómo te llamas?...Cecilia Galeano'. Y él me respondió: Mira estúpida, el Tinder es para conocer gente, no para hacerse pasar por artistas...°Y me bloqueó!", reveló entre risas.

La argentina agregó que, a sus 40 años no está urgida, pero que a veces sí le hace falta calor humano.

Y aunque es una mujer guapa y talentosa, ?ltimamente no ha tenido suerte en las relaciones amorosas.

Todos estos problemas los abordará en la obra de teatro Soltera a los 40, en donde hasta se reirĀ· de todas las cosas que viven los solteros.

A Ceci se le conocen dos ex novios de la farándula: Sebastián Rulli, con quien tuvo un hijo llamado Santiago, y Mark Tacher.