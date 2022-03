Batalla campal de hinchas en México deja 23 hospitalizados

Veintitrés personas continúan hospitalizadas, tres de ellas graves, luego de la batalla campal que ocurrió en la víspera en un partido de la primera división del fútbol mexicano entre el Querétaro y el visitante Atlas, informaron las autoridades del gobierno del central estado de Querétaro.

El encuentro por el torneo Clausura fue interrumpido a los 62 minutos cuando aficionados ingresaron al campo, buscando alejarse de una pelea entre barras de los dos equipos que comenzó en la cabecera norte del estadio Corregidora, de Querétaro, ciudad ubicada 218 kilómetros al norte de la capital.

"Lo que pasó ayer me llena de dolor, de vergüenza y de mucha rabia", dijo el gobernador del estado Mauricio Kuri en una rueda de prensa. "No tengo palabras para condenar la violencia, el abuso y la sinrazón de lo que ocurrió ayer, pero no estamos para calificar con palabras sino para actuar y eso es lo que vamos a hacer".

La pelea entre aficionados en la tribuna se trasladó a la cancha, donde continuaron agrediéndose a puñetazos y patadas. Algunos utilizaron sillas, palos y barras metálicas para golpearse.

En redes sociales circularon videos en los que se puede ver cómo algunos aficionados, presumiblemente del Atlas, yacen inertes, desnudos y ensangrentados en las inmediaciones del estadio.

"Tratamos de identificar con los videos a los que tenemos (hospitalizados) y ya identificamos a tres, pero están estables y vivos, aunque la imagen pudiera decir otra cosa, pero no tenemos defunciones", dijo la secretaria de salud del estado, María Pérez Rendón.

Kuri dijo que el total de heridos asciende a 26, de los cuales tres ya fueron dados de alta. Hay tres en condición grave, 10 delicados y 10 sin gravedad.

"Aunque no hay muertos no podemos decir que no es una tragedia", dijo el mandatario estatal.

Autoridades de seguridad pública dijeron que hasta ahora no hay detenidos y Kuri dijo que la fiscalía trabaja en dar con los responsables.

El gobernador afirmó que se abrió una investigación para saber qué fue lo que falló operativamente dentro del estadio para que la violencia escalara a ese nivel.

Tanto la FIFA, máximo rector del fútbol mundial, como la CONCACAF, el ente regional, condenaron los actos.

"La FIFA está consternada por el trágico incidente. Los actos de violencia en el estadio La Corregidora son inaceptables e intolerables", dijo la FIFA en un comunicado. "La FIFA condena este deleznable incidente y alienta a las autoridades locales a hacer justicia rápidamente".

La CONCACAF pidió "aplicar fuertes sanciones deportivas".

En México la seguridad en los estadios corre por cuenta del club anfitrión. En muchos casos se tiene presencia tanto de la policía local como de cuerpos de seguridad privados y las barras visitantes siempre son custodiadas en las tribunas por policías que impiden los enfrentamientos.

En algunos estadios, como el olímpico de la capital, donde juega Pumas, la barra visitante tiene que salir escoltada antes que terminen los partidos para evitar peleas en las afueras del estadio cuando terminan los encuentros.

Las autoridades estatales de Querétaro informaron que en el partido del sábado el control en su mayoría fue de un grupo de seguridad privado, aunque sí había agentes de la policía local, sin entrar en detalles.

De acuerdo con Gabriel Solares, presidente de los Gallos Blancos, poco más de 600 agentes tuvieron a su cargo la seguridad — 358 de una empresa privada.

"Se está evaluando el funcionamiento de la empresa de seguridad", dijo Solaes.

En imágenes de televisión se pudo observar como ese cuerpo de seguridad privado era integrado en gran parte por mujeres que se observan intentando separar aficionados sin éxito.

"La seguridad del estadio es responsabilidad privada, pero reconozco que pese a ello, el estado de fuerza pública fue insuficiente y que no actuaron con la prontitud que ameritaba", admitió el gobernador.

De acuerdo con Solares, además de los elementos de seguridad privada, había 150 policías locales y 150 estatales. El dirigente agregó que por ley en ese estado, la policía no puede actuar dentro de las tribunas del estadio cuando se trata de un evento privado.

"Todos vimos que fueron fácilmente superados, no fue un dispositivo correcto, no tanto por el número sino por la forma en que se estructuró la estrategia", agregó el dirigente.

La Liga MX suspendió los tres partidos que tenía programados para este domingo y el presidente de la entidad Mikel Arriola se trasladó a Querétaro para entrevistarse con los dirigentes de los Gallos Blancos.

Aficionados del Querétaro ya habían participado en una invasión de cancha similar en octubre de 2019, cuando se presentaron peleas en las tribunas entre hinchas de los Gallos Blancos con los del Atlético de San Luis.

En esa ocasión, el entonces presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dijo que se trabajaría para mejorar la seguridad en todos los estadios.

Entre lo que se busca desde entones es identificar a los integrantes de las barras para poder dar con responsables cuando ocurran actos violentos, pero la mayoría de los clubes sólo tienen reportes de los líderes y no de todos los integrantes, de acuerdo con Arriola.

El dirigente dijo que a partir de ahora buscarán aplicar un programa similar de identificación de aficionados como el que comenzará a usar la selección mexicana en sus partidos de local para erradicar el grito homofóbico.

"Tenemos que implementar medidas de seguimiento para identificación digital de asistentes comenzando por las barras para tener un mejor mecanismo de prevención", dijo Arriola en una rueda de prensa.

Arriola dijo que debido a la situación se convocó a una reunión de dueños que se realizará el martes próximo y en la que propondrá como una solución vetar la presencia de aficionados de los clubes visitantes.

Para ser aprobadas, tales propuestas tienen que recibir el apoyo de la mayoría de los 18 dueños de clubes en primera división.

Arriola informó que, mientras la Comisión Disciplinaria dicta un castigo al Querétaro, el estadio no podrá albergar partidos de la primera división. Se espera que la sanción se anuncie a más tardar el miércoles, de acuerdo con el presidente del organismo.