Basura invade calles de Nuevo Laredo

No sólo los terrenos baldíos se han convertido en tiraderos de basura clandestinos, sino que las calles poco transitadas por la población también son un punto donde los ciudadanos acumulan basura y todo tipo de desechos.



Sobre la calle General Reynaldo Garza cuadra 1320 en la colonia Peña Benavides, una gran cantidad de basura y llantas viejas invaden las banquetas generando contaminación visual y al medio ambiente.



"Ese terreno tiene muchos años baldío aunque está cercado pero ahí vienen y tiran hasta sillones por las noches, lo más grave ahorita es que los desechos ya no están solo en el terreno sino en la misma calle hasta llantas y mucha basura y da muy mal aspecto a la colonia", mencionó Ricardo, un vecino del sector.



Lo mismo sucede sobre la Calle Macario Zamora cuadra 2200 de la colonia hipódromo donde incluso hay tirados restos de muebles y electrodomésticos, además de una gran cantidad de basura.



"No sé cómo es que vino a dar tanta basura aquí en esta calle o quién la avienta, pero yo paso por aquí todos los días y es muy feo tener que ver todo sucio y soportar malos olores porque a veces hasta animales muertos hay", se quejó Anahí Gutiérrez.



Metros más adelante sobre la Calle Ignacio Zaragoza está una cuadra que carece incluso de pavimentación y se convirtió en un mega tiradero de basura clandestino donde ya se ha quemado varias veces la basura pero los restos continúan afectando a los vecinos del sector.