´Basta de hartazgo social´

"Yo no miento, no robo, no traiciono, ni lo haré, tampoco nadie de mi familia, no soy política, simplemente soy una mujer que ama Reynosa, que busca hacer un cambio sin ningún interés particular".* Magaly Deándar, Candidata.

Durante una entrevista exclusiva a EL MAÑANA, la aspirante por la coalición entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), enfatizó el hartazgo social que se percibe en los recorridos.

"La gente ya está cansada de los mismos partidos, de que no den resultados, por eso cuando llegamos a las casas a presentarnos nos reciben con gusto, saben que somos la única opción de un cambio verdadero y positivo, tanto yo como mis compañeros".

Al hablar sobre su plan de trabajo destacó el interés que comparte con la federación por traer más elementos de la Guardia Nacional, para vigilar las calles y dar reportes directos sobre las situaciones de riesgo en Reynosa, así como el continuar con los programas de apoyo social para jefas de familia, estudiantes, adultos mayores, pequeños y medianos empresarios.

También el acercar programas de salud como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) a la entidad.

Deándar se definió a si misma como una mujer "obradorista" que decidió dejar de ser espectadora para ingresar en la contienda política.

"Estos principios del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador los comparto, yo no miento, no robo, no traiciono, ni lo haré, tampoco nadie de mi familia, no soy política, simplemente soy una mujer que ama Reynosa, que busca hacer un cambio sin ningún interés particular, estoy cansada de que siempre sean los mismos".

LOS RETOS

Con la cuenta regresiva al proceso electoral del 6 de junio reconoció que uno de los retos será el combatir el abstencionismo y poco interés que existe entre algunos ciudadanos por salir a votar.

Por lo que en los próximos días se enfocará a la promoción. "Más del 99 por ciento de las personas en mi distrito no saben quién es su diputado, es algo triste porque los legisladores son quienes gestionan y aportan a los gobiernos municipales, en lo que resta de la campaña voy a intensificar todo mi proyecto, mi acercamiento a las colonias".

Se refirió también a la propuesta que han realizado los abanderados de la coalición para que el día de las votaciones, las urnas sean vigiladas por elementos de seguridad, a fin de evitar delitos y anomalías. "Tenemos confianza en que así será, no queremos que la gente tenga miedo de salir, al contrario, buscamos las condiciones para que acudan, y que estén seguros que su voto será libre, secreto, sin presiones, además que será respetado".