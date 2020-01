Base militar de EU en Irak es atacada con misiles

El martes por la noche nueve misiles cayeron sobre la base militar estadounidense de Ain al Assad, al oeste de Irak, según difusión de agencias informativas internacionales.

El ataque ocurre después de que grupos armados proiraníes en Irak prometieron vengar la muerte de su líder Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abú Mahdi al Muhandis

La corresponsal Liz Sly del Washington Post, reportó via Twitter el ataque con cohetes contra la base militar estadounidense.

The US military confirms an ongoing rocket attack on Al-Asad airbase where US troops are based. It´s the one Trump said Iraq would have to pay for if the US leaves.