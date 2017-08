Bartomeu: “Neymar ya es historia y sus formas no han sido las mejores”

"Nos hubiera gustado bastante mas claridad por su parte. Queremos jugadores comprometidos y que sientan que estar en el Barsa es estar en el mejor club del mundo", manifestó durante su discurso en el 58º Congreso Mundial de Peñas del Barcelona, que se está celebrando hoy en el Palacio de Congresos de Cataluña.

En este sentido, Bartomeu ha puesto el compromiso de Lionel Messi como ejemplo para todos los jugadores que estén ya en el Barsa o quieran fichar por el equipo.



Un compromiso que, a su entender, no tuvo Neymar: "No compartimos su decisión de irse, pero la respetamos. Hicimos todo lo posible para que se quedara, pero ahora Neymar ya es historia".



Bartomeu desveló que desde la directiva blaugrana ya intuían que el delantero paulista podía marcharse. "Y por eso, en la última renovación, aumentamos su cláusula para que, a partir del 1 de julio, fuera de 222 millones".



Esa cantidad, el Barcelona la invertirá con sentido común, aseguró Josep Maria Bartomeu, quien añadió que ese dinero servirá para mejorar al equipo y también el patrimonio del club.



Además, con la marcha de Neymar el Barsa se ahorró los 26 millones que tenía que pagar al jugador como prima de renovación y que, finalmente y de forma unilateral, decidió no abonarle.



"Todo tiene un limite y ningún jugador puede estar por encima del Barsa, ninguno", manifestó Bartomeu.



"El Barsa no es propiedad de ningún multimillonario, de ningún oligarca, de ningún jeque, ni ningún grupo de inversión", añadió en clara referencia al París Saint-Germain.