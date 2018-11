Barrios no descarta competir para Fiscal

Independientemente de si competimos o no competimos el procurador de Tamaulipas, Irving Barrios, es una persona que no ha sido nunca de alguna filiación política ni ha pertenecido a alguna agrupación de esta índole . Irving Barrios Mojica, procurador General de Justicia de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.- Elreveló que esperará la publicación de la convocatoria para la elección del titular de la nueva Fiscalía General dede Tamaulipas para decidir si habrá de contender en dicho proceso. Con esto podría ser nombrado para un lapso de siete años a partir de recibido el nombramiento.

El miércoles de la semana pasada el Congreso local aprobó la creación de la nueva Fiscalía General de Justicia la cual sustituye en funciones a la actual Procuraduría General.

"La mayoría de las entidades federativas se encuentran en el proceso de las fiscalías, según lo último que se habló en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de hace un mes, en la ciudad de Oaxaca, que nada más eran ocho las procuradurías en los estados de la república donde no habían fiscalías", incluido Tamaulipas, agregó.

La nueva Fiscalía General contará con tres fiscalías especializadas, en Materia de Delitos Electorales; en Asuntos Internos; y en Combate a la Corrupción; además de contar con un Consejo de Fiscales; un Consejo de Participación Ciudadana; y un Consejo Estatal de Política Criminal. La convocatoria será publicada en un período de 90 días tras su expedición en el Periódico Oficial de Tamaulipas, lapso durante el cual el actual procurador fungirá como Fiscal General.

"Desconozco hasta ahorita como sean los requisitos, esperemos cuáles sean los requisitos una vez que se emitan y en base a eso veremos si tomamos o no la decisión de participar en este evento o no", Barrios Mojica destacó que uno de los aspectos más importantes de la nueva Fiscalía es su autonomía respecto al Poder Ejecutivo, requisito que aseguró cumplir al no formar parte de algún partido político.

"Independientemente de si competimos o no competimos el procurador de Tamaulipas, Irving Barrios, es una persona que no ha sido nunca de alguna filiación política ni ha pertenecido a alguna agrupación de esta índole", y agregó, "todo mi tiempo lo he dedica a procuradurías, no al servicio público, no he andado en cuestiones que permitan mostrar que mi trabajo pudiera interpretarse como algo que está allegado a un grupo de poder en específico".