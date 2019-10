Barret, AR-15, granadas, lanzacohetes... los arsenales estadounidenses del narco mexicano

Autoridades y expertos identicaron el arma como una Browning M2 calibre .50, una de las más poderosas utilizadas por la infantería de Estados Unidos.

Pero no fue la única. El día del operativo, el jueves 17 de octubre, decenas de jóvenes recorrían la ciudad con fusiles de asalto AK47 y R15, además de granadas y pistolas 9 milímetros.

Cómo es el "tráco hormiga" de armas de EE.UU. a México detrás de la inédita ola de violencia en ese país Cómo se vivió en Culiacán el jueves infernal que aterrorizó a la capital de Sinaloa En estos días la atención de los medios y analistas mexicanos se concentra en la batalla de Culiacán.

Pero en realidad, el uso de armas compradas ilegalmente en Estados Unidos es frecuente entre la delincuencia organizada del país, que según especialistas han acumulado verdaderos arsenales con estas importaciones.

El CJNG atacó a policías con granadas y fusiles de asalto en Aguililla, Michoacán.

Un ejemplo ocurrió el 17 de octubre, durante el enfrentamiento del Cartel Jalisco Nueva Generación con policías en Aguililla, Michoacán.

Las autoridades encontraron evidencias de que en la emboscada se utilizaron casquillos del calibre .50 como los del Barret.

Se trata de un arma, capaz de atravesar fuertes blindajes, utilizada por francotiradores de élite de las tropas estadounidenses.

Ninguna de estas armas es fabricada en México. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mayoría proviene de armerías en Arizona y Texas.

El destino de este mercado son bandas de delincuencia organizada, como se demostró en los ataques de Culiacán y Aguililla. Y el resultado es violencia en el país.

"La correlación entre la producción de armas en Estados Unidos y el alza de homicidios en México es muy alta", le dice a BBC Mundo Eugenio Weigend Vargas, director asociado de la organización civil Centro para el Progreso Americano.

Bazucas, morteros, granadas

Lo que sucedió en Sinaloa y Michoacán es una muestra de la capacidad de respuesta militar que han adquirido los carteles de narcotráco en los últimos años, coinciden especialistas.

El CJNG usó lanzacohetes para derribar un helicóptero militar.

Las organizaciones utilizan armas de guerra en sus operaciones, no sólo en la batalla contra grupos rivales sino como respuesta a las autoridades.

Por ejemplo, en 2015 el CJNG derribó un helicóptero de la Secretaría de Marina con un lanzacohetes RPG-7, de fabricación rusa. El arma entró al país por la frontera con Estados Unidos, según datos ociales.

El reto a AMLO del Cartel Jalisco Nueva Generación, responsable de la emboscada a policías más mortífera de los últimos años

En 2016, tras la tercera captura de "El Chapo" Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, la Secretaría de Marina encontró decenas de fusiles de asalto, entre ello un Barret.

Pero en distintos momentos las autoridades han conscado otros artefactos de guerra.

Durante una operación contra el cartel de La Familia Michoacana, la Sedena conscó ametralladoras SAW 5.5 con capacidad de 700 disparos. También fusiles Remington 700 utilizado para francotiradores, granadas y bazucas.

El gobierno de México ha conscado fusiles Barret a carteles de narcotráco.

Un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados establece que el arsenal de los carteles incluye granadas de 47 milímetros, por ejemplo.

También pistolas consideradas de última generación que utilizan balas trazadoras capaces de traspasar blindajes. En México se conocen como "matapolicías".

Miedo en la frontera

Las aduanas son una de las rutas por donde llegan los arsenales a carteles y bandas de delincuencia organizada, dice Francisco Rivas, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.

La operación la realizan redes capaces de introducir "camiones completos" con armamento, le dice Rivas a BBC Mundo.

El fusil Barret es usado por las tropas de EE.UU

"Las aduanas son absolutamente permeables, no tenemos elementos sucientes de control y no hay decomiso suciente de armas". Por ejemplo en las garitas fronterizas existen básculas que detectan el peso excesivo de los vehículos, un elemento para sospechar que lleva armamento.

Emboscada en Michoacán: cómo Jalisco Nueva Generación se convirtió en el cartel más violento de México Pero en muchos casos los agentes aduanales se ven obligados a permitir el paso de los camiones.

"Si detienen esos vehículos no hay la certeza de que un grupo delictivo no vaya a tomar represalias contra sus familias". El destino de esos cargamentos son los grandes carteles de narcotráco, pero no es el único.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana conscaron al grupo Unión Tepito fusiles AK47, R15 y una bazuca. La operación ocurrió este martes.