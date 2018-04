Barca con pie y medio en semis de Champions; golea 4-1 a Roma

Barcelona, España.- La Roma cavó su propia tumba en el Camp Nou.



El Barcelona se llevó un 4-1 sobre La Loba en la Ida de los Cuartos de Final de la Champions League, donde los romanos se hicieron dos goles en propia puerta.



El cuadro culé se ha visto beneficiado con cinco autogoles a su favor en esta edición del torneo más prestigioso de clubes europeos.



La Roma no se lo puso sencillo a los blaugranas, incluso llegó al arco de Ter Stegen con peligro y pidió penales que el árbitro determinó no sancionar.



El miedo a Lionel Messi propiciaría el primer tanto, ya que Daniele De Rossi se barrió para intentar evitar el remate de "La Pulga", pero el italiano acabó empujando el esférico a su propia puerta al 38'.



Al inicio del complemento, Diego Perotti tuvo el empate, pero su cabezazo se fue por un costado de la portería de Ter Stegen.



Como si se tratara de una pesadilla un nuevo autogol se gestó al 55', luego de un remate de Samuel Umtiti que se estrelló en el palo y rebotó en el cuerpo de Konstantinos Manolas.



La Roma se desesperó y en un contragolpe los locales encontrarían el tercero, obra de Gerard Piqué, quien sólo remató sin problema al 59'.



Ter Stegen fue factor, primero con un error en la salida que por poco capitaliza la Roma con un remate que el arquero alemán desvió, y luego con un lance a contramano para evitar la caída de su marco.



Al 80', Dzeko no perdonaría y acercaría a los italianos tras un zurdazo en el área, luego de ganarle el desmarque a Jordi Alba.



Cuando la Roma más se emocionó, un mal rechace quedaría a bocajarro para que Luis Suárez rematara e hiciera el cuarto tanto local de la tarde, primero en esta Champions.



El Barsa no ha perdido en los 13 últimos partidos como local ante rivales italianos.



La Vuelta se jugará el 10 de abril en el Olímpico de Roma.