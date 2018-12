Barbosa: Credibilidad en justicia ha muerto

Cd. de México.

El ex abanderado, a través de redes sociales, arremetió en contra de la Sala Superior que -aseguró- se sumió en un profundo deterioro por la posición de cuatro de sus integrantes.



El ex candidato afirmó que los votos de Reyes Rodríguez, Idalfer infante, Felipe de la Mata, y la presidenta Janine Otálora se basaron en acuerdos políticos e influencias de diferentes modalidades.



"La escasa credibilidad que tenía la justicia electoral en México ha muerto, en la resolución de la elección de Gobernador del Estado de Puebla estaba en juego saber si era justicia o había dejado de serlo", manifestó.



"Cuatro magistrados, incluida su Presidenta, no resistieron las presiones políticas y la capacidad de seducción de @RafaMorenoValle. Por el bien de nuestra sociedad se debe investigar quiénes fueron los responsables de esta sucia operación", agregó.



Además, sostuvo, que detrás de sus votaciones estuvo la complicidad de Rafael Moreno Valle, quien -afirmó- se burló de lo que quedaba de la dignidad y credibilidad de la justicia electoral en el País.



Calificó la resolución como "ilegal" ya que, consideró, la Sala Superior convalidó un fraude que le duele, pero no debilita.



El PAN informó cerca de la medianoche que Alonso emitiría un mensaje por la decisión del TEPJF una hora después sin especificar motivos.



Sin embargo, sus colaboradores más cercanos manifestaron su celebración también a través de redes sociales como su coordinador de equipo de transición, Francisco Rodríguez, que reconoció el trabajo de los Magistrados.



"¡Tenemos Gobernadora! Gracias @MarthaErikaA por defender los votos de tod@s l@s poblan@s que confiamos en ti. Gracias por amar a #Puebla y por el incansable trabajo que ha realizado todo el equipo. #MarthaGobernadora", escribió.



En tanto, la lideresa estatal del PAN, Genoveva Huerta, también se sumó a los festejos por el resolutivo de la Sala Superior, cuya sesión duró más de cuatro horas.



"Hoy, no sólo ganaron las y los poblanos que eligieron a @MarthaErikaA, gana México por el respeto a las instituciones del País que deben ser respetadas. ¡Sí se puede volver a creer! @AccionNacional @PANPUEBLA", dijo.



"Hoy, en el @TEPJF_informa ganó la verdad y en #Puebla ganó la voluntad de los poblanos, más de 100 mil votos de diferencia reiteraron que elegimos a #MarthaGobernadora. ¡Cuando se hace valer la democracia, ganamos todos!", agregó.