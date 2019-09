Bárbara Mori se sensibiliza sobre el secuestro

México, 18 Sep

A una semana de concluir el rodaje de la serie La negociadora, la actriz Bárbara Mori admitió que el tema del secuestro la sensibilizó en demasía, pues interpreta a una policía que debe tratar con criminales para salvar a las víctimas.

"Hice un trabajo de mesa con los directores, pero también hubo una investigación. Escuché entrevistas reales de secuestradores y negociadores, todas estuvieron muy fuertes y me impactaron muchísimo", reveló a Notimex en entrevista.

Lo que más le asombró fue la capacidad que los negociadores, como su personaje "Eugenia Sánchez", deben tener para lograr conectar con los secuestradores, para entrar en su mente y hallar su humanidad.

"Su trabajo es realmente extraordinario, porque su objetivo es que los criminales no asesinen a los rehenes y que los dejen libres. Esto me ha conmovido mucho, estoy sensible ante esta problemática que se vive en el país", comentó Mori.

La actriz de películas como El complot mongol y Treintona, soltera y fantástica, dijo que ha sido uno de los papeles más arriesgados en su carrera, pues aunque tiene el apoyo de "stunts" (dobles), ella prefiere realizar las escenas de acción.

"Para una escena de pelea, ensayamos mucho. Se hizo una coreografía con golpes y patadas. En mi caso, agarré a la chica y la estrellé contra un coche y como el parabrisas tenía que romperse, sí requerimos a los ´stunts´. Ellos son los mejores de México, nos enseñaron a pelear, ya aprendí algunas técnicas", aseguró la actriz.

Con respecto al guion que escribe para filmar una película basada en la violencia intrafamiliar que sufrió siendo niña, Mori platicó que será una especie de catarsis y una manera de contribuir para que quien atraviesa por una situación similar, sepa lo que podría hacer para salir de ella.

"Hoy ya puedo tener una perspectiva alejada del dolor y del sufrimiento, porque ya lo he trabajado. Ya es el momento de decir: ´¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a compartir para que otros vean y se identifiquen?.

"Todos los seres humanos tenemos algo qué decirle al mundo, a nuestros hijos, sobrinos, vecinos, pareja o papás. Siento que todos tenemos la facilidad y la capacidad de crear, y es momento de que yo lo haga", concluyó Mori.